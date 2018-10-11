Вопрос о задержке финансирования фондом медстрахования поднимался неоднократно - управление здравоохранения ЗКО
В облздраве заявили, что они направляли письмо министерству здравоохранения РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Работники областной станции скорой медицинской помощи подняли вопрос задержки заработной платы. Проблема действительно была и областному управлению здравоохранения о ней хорошо известно. Стоит отметить, что с этого года финансирование службы скорой помощи осуществляет Фонд социального медицинского страхования. Управление здравоохранения неоднократно поднимало вопрос о задержках в финансировании перед руководством Фонда. Принимая во внимание социальную значимость деятельности сотрудников скорой помощи было направлено письмо в министерство здравоохранения РК с просьбой принять меры к руководству Фонда соцмедстрахования и наказать виновных за задержку финансирования лиц. Благодаря вмешательству управления здравоохранения удалось решить вопрос с финансированием. Все сотрудники скорой помощи получили заработную плату, - рассказал руководитель управления здравоохранения по ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ. - Директор филиала Фонда по ЗКО пообещала, что проблем с финансированием в будущем не возникнет.
Между тем, в филиале фонда сообщили, что на сегодняшний день ( на вечер 10 октября) все долги по заработной плате погашены согласно графику и деньги перечислены на счет станции областной скорой помощи.
- Все 50 медорганизаций области получают финансирование с 10 по 20 число каждого месяца. Сегодня станция скорой помощи получила свои деньги. В том числе и больничные, и отпускные. А внутреннее распределение этих денег не наша прерогатива. Это проблемы данной организации. Мы сегодня перечислили им 84 млн тенге, которое составляет их ежемесячные расходы. До этого никогда у нас не было задержек, - заявила директор филиала Фонда социального медицинского страхования по ЗКО Нуржамал ЖУМАГУЛОВА.
Выяснилось, что по заключенному договору годовая сумма на скорую помощь и санитарную авиацию составляет 953 млн тенге.
Напомним, 10 октября, врачи станции скорой помощи пожаловались на увеличение нагрузки, а также задержку заработной платы и отпускных. Глава облздрава сообщил, что финансирование станции скорой помощи передано фонду медстрахования, поэтому и происходит задержка.
