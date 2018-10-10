Всемирный День сердца отмечается в последнее воскресенье сентября по инициативе Всемирной федерации сердца с целью предупреждения опасности сердечных заболеваний. В этом году он выпадает на 27 сентября. Акция проходила с 10 до 13 часов в различных организациях и общественных местах. Так, медицинские работники городских поликлиник, студенты медицинского колледжа и сотрудники областного центра формирования здорового образа жизни побывали на торговых рынках «Же?іс», «Жайы?», «Мирлан», в торговых домах «Болашак», «Феникс», «Зачаганский», «Орал», «City Center», а также в областном управлении образования, ЦОН и автовокзале. - Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из лидирующих мест по Казахстану и являются ведущей причиной смерти практически во всем мире, - говорит директор областного центра формирования здорового образа жизни Зиада МУЛДАГАЛИЕВА. – Одним из главных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта считается повышенное кровяное давление, поэтому так важно, чтобы люди об этом знали и понимали насколько это серьезно. К факторам риска относятся повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, а также такие поведенческие факторы как курение, употребление алкоголя, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес и физическая инертность. В рамках госпрограммы «Саламатты Казахстан» проводиться скрининг на раннее выявление болезней системы кровообращения, таких как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. О здоровье необходимо заботиться с молодости, начиная с 18 лет ежегодно каждому человеку нужно проходить медицинский осмотр по выявлению заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое включает небольшой опрос, осмотр, и при показаниях – снятие электрокардиограммы, определение холестерина и сахара в крови. Для этого достаточно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены. Для людей старше 50 лет скрининг необходимо проходить каждые два года. Это даст возможность выявить заболевание как можно раньше, а значит, дать шанс на успешное проведение лечения. В рамках акции медики организовали измерение артериального давления, а также распространяли информационно-образовательные материалы по здоровому образу жизни, оказывали консультативную помощь, давали советы, людям с повышенным давлением. Как сообщили медики, за один день акцией было охвачено более тысячи человек. Немаловажным фактором в заболеваниях сердечно-сосудистой системы медики видят психические расстройства и стрессы. - Поведенческие привычки, такие как курение и алкоголь не могут не отразится на здоровье человека, он становится более раздражительным, быстро утомляется, тем самым нарушается внутренняя гармония и психическое здоровье. Нужно постараться избавиться от вредных пристрастий, больше уделять внимание своему образу жизни, есть больше фруктов и овощей, гулять и стараться не думать о плохом. Понимаю, что это не так просто, но это необходимо, ведь как ни банально звучит, в здоровом теле – здоровый дух. Помните об этом и будьте здоровы, - пожелала психолог из Центра здорового образа жизни Зауреш КАРИМОВА.