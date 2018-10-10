По словам специалиста, территория нашего города, а также Бурлинский, Зеленовский, Теректинский,Чингирлауский районы являются природными очагами этой инфекции, единственным в Казахстане, где ежегодно регистрируются данное заболевание и выделяется возбудитель этой инфекции. - Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или «мышиная лихорадка» – это острая вирусная природно-очаговая болезнь, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, своеобразным поражением почек, - поясняет специалист. - Уральск является природным очагом лихорадки и занимает одно из первых мест в нашей области по заболеваемости. Возбудителем заболевания является вирус, размножающийся в организме человека и некоторых млекопитающих. Заразиться можно от пыли - Источник инфекции - лесные грызуны: рыжая полевка, лесная и полевая мышь, - продолжает энтомолог. - Основными путями передачи инфекции являются воздушно-пылевой, пищевой и контактный. Заражение человека происходит при контакте с грызунами или их выделениями, а также при употреблении инфицированных пищевых продуктов, при вдыхании пыли, содержащей выделения грызунов. Люди заражаются во время различных работ в лесу или поле, при заготовке дров, сена или сборе ягод и грибов. Также во время рыбной ловли, на отдыхе в лесу, дачных или приусадебных участках, в туристических походах. Заражение может произойти при курении, если вы взяли сигарету инфицированными руками. От человека к человеку заболевание не передается. Заболевание может возникнуть в любое время года, но наиболее часто в период с мая по сентябрь. Как протекает лихорадка? - С момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит в среднем 7-14 дней, максимум 1,5 месяца. Начало заболевания похоже на обычную острую респираторную вирусную инфекцию: повышается температура, беспокоит головная боль, боли в мышцах, общая резкая слабость, потеря аппетита, иногда тошнота и рвота. У некоторых больных отмечаются заложенность носа, сухой кашель, боли в горле, кратковременное ухудшение зрения. В дальнейшем могут присоединиться боли в поясничной области и животе, нарушаются функции почек, уменьшается количество выделяемой мочи, появляется жажда, сухость во рту, могут появиться геморрагические высыпания на коже, возникают кровотечения - почечные, желудочные, носовые. Полное выздоровление наступает через 6-8 месяцев, - говорит Гульшат ЖУМАБАЕВА. Можно ли предотвратить заболевание? - Для этого необходимо вести постоянную борьбу с грызунами в помещениях и на территориях. Плановые истребительные мероприятия проводится специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, - говорит специалист. - Помните, что трупы зверьков нужно убирать в перчатках, сжигать или закапывать на глубину не менее 50 см. Не устраивать свалок из пищевых отходов, ботвы, травы и строительного мусора в садах и прилегающих к ним территориях, которые могут стать местом обитания грызунов. Уборку помещения, где завелись грызуны проводить только в медицинской маске или марлевой повязке, влажным способом с применением дезинфицирующих растворов. Не оставлять продукты питания в доступном для грызунов местах, хранить их в закрытой таре. В случае порчи продуктов, их уничтожают. При употреблении овощей и фруктов в сыром виде необходимо тщательно промывать их водой и обдавать кипятком. При заготовке и перевозке сена, соломы, кормов, дров из леса, при работе на садовом участке, связанной с пылеобразованием, соблюдать правила личной гигиены, работать в рукавицах, одевать медицинскую маску или марлевую повязку, защищающую рот и нос, не курить и не принимать пищу во время работы, а после ее окончания тщательно вымыть руки с мылом. При посещении леса, во время пикников, в туристических походах для отходов и ночевок, выбирать места, на опушке леса или поляне, избегать захламленных участков с обильным кустарником или поваленными деревьями. Не оставлять продукты на земле, подвешивать их на дерево или оставлять в машине. При сборе хвороста прикрывать рот и нос марлевой повязкой или платком, сложенным в несколько слоев. Не допустимы ночевки в стоге или соломы, так как эти объекты часто бывают заражены выделениями грызунов.