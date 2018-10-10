В филиале фонда добавили, что готовы отстрочить удержание аванса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  - Филиал Фонда выплатил все суммы скорой помощи в Уральске согласно договору с удержанием аванса. Управлению здравоохранения как уполномоченному органу надо работать на предмет пересмотра организации работы этой медицинской организации. Понимая ситуацию, Фонд готов отсрочить удержание аванса до разрешения ситуации, - прокомментировала ситуацию директор филиала Фонда социального медицинского страхования по ЗКО Нуржамал Жумагулова. Напомним, сегодня, врачи станции скорой помощи пожаловались на увеличение нагрузки, а также задержку заработной платы и отпускных. Глава облздрава сообщил, что финансирование станции скорой помощи передано фонду медстрахования, поэтому и происходит задержка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.