- Добрый день! У вас было написано, что детям положены бесплатные лекарства, но перечислены не все. У моего ребенка анемия и ему положены бесплатные лекарства, это я знаю точно. Но меня интересует немного другой вопрос. Всегда получается путаница с антибиотиками, подскажите, под какой маркой все же можно покупать амоксициллин? И вообще, кто выделяет средства на бесплатное лекарство? Заранее спасибо. - Арина АГАФОНОВАНа вопросы отвечает начальник Лекарственного информационного центра ЗКОФ "РЦРЗ" МЗ Сара ДЖИДЕБАЕВА. - Давайте разберем все по порядку. В Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», статья 87, государство гарантирует право граждан на охрану здоровья, предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и равный доступ к медицинской помощи, - рассказывает специалист. - Приказом министра здравоохранения от 04.11.2011 года за номером 786 с целью реализации статьи 87 Кодекса РК утвержден Перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сокращенно ГОБМП на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями и специализированными лечебными продуктами. В приказе №786 определены заболевания, категория населения, показания для назначения лекарственных средств и наименование препаратов. ГОБМП оказывается за счет средств местного бюджета и средств республиканского бюджета. Согласно данному Перечню, за счет средств местного бюджета, новорожденные до двух месяцев обеспечиваются аптечками матери и ребенка для профилактики и лечения от болезни периода новорожденности. Дети до 1 года по медицинским показаниям обеспечиваются адаптированными заменителями грудного молока. Дети до пяти лет при остром фарингите, тонзиллите и бронхите обеспечиваются амоксициллином, азитромицином, парацетамолом и ибупрофеном. При доказанной устойчивости микрофлоры к амоксициллину выписываются амоксициллин с клавулоновой кислотой. Детям до 1 года для профилактики в осенне-зимний период и лечение от рахита выписывают бесплатно эргокальциферол и колекальциферол. Кроме того, на бесплатной основе выписываются лекарственные средства детям, состоящим на диспансерном учете по заболеваниям: железодефицитная анемия, пневмония, бронхиальная астма, детский церебральный паралич, ювенильный артрит и другие. - Что касается антибиотиков, то в реестре лекарственных средств РК зарегистрирован препарат Флемоксин Солютаб, производитель Астеллас Фарма Юроп Б.В., страна-производитель: Нидерланды. Действующим веществом препарата Флемоксин Солютаб является амоксициллин. В Перечне лекарственных средств для бесплатного обеспечения населения в рамках ГОБМП на амбулаторном уровне амоксициллин представлен под торговыми названиями Хиконцил, Аугментин, Амиклав, Трифамокс, Флемоклав.