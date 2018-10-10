Пассажиры пожаловались на разговоры водителей автобусов по телефону во время движения маршрута и антисанитарию в салонах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

в акимате города

водители автобусов разговаривали по телефону во время движения маршрута, была несоответствующая стандарту формы кондуктора, антисанитария внутри автобусов. Также были озвучены жалобы по нарушению скоростного режима движения водителями, несоблюдения интервала движения и техническое состояние автобусов.

Стоит отметить, что руководство города рассмотрело жалобы горожан и выявленные нарушения. Мурат МУКАЕВ дал

поручения

пассажироперевозчикам решить данных проблем, а руководители автотранспортных предприятий обещали устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 9 октябряпрошло совещание с участием акима Уральска Мурата МУКАЕВА. В совещание приняли участие руководители автотранспортных предприятий города. Выяснилось, что по результатам проверок были выявлены нарушения со стороны водителей и кондукторов общественного транспорта. А именно кондукторы не выдавали проездные билеты,