Иллюстративное фото из архива "МГ" 5 октября мальчик залез в трансформатор во дворе школы в Шалкаре и получил ожоги обеих рук. Произошло это после уроков. Ребенка обнаружили прохожие, они и вызвали врачей. Мальчика доставили в областной центр, где 10 октября ему провели операцию. Спасти руки пострадавшему не удалось. Ему пришлось у ампутировать обе конечности.