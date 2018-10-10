Организатором семинара-тренинга является управление по развитию языков Атырауской области. В качестве спикеров выступают: видный общественный деятель Оразгуль Асангазы и доктор филологических наук, профессор, член национальной комиссии по переходу на латиницу, известный в стране фонетик Алимхан Жунисбек. По словам специалистов управления, первый семинар-тренинг уже прошел 1-2 октября в Кызылкугинском районе, затем 3 октября в Макатском районе , 4 -5 он состоялся в Жылыойском районе, 8 октября он прошел в Махамбетском, 9 октября в Индерском, 10 октября в Исатайском и 15-16 октября пройдет в Курмангазинском районах. Цель мероприятия - подготовка населения к переходу на латинский алфавит. Отметим, что для жителей областного центра семинар-тренинг будет проводиться 11-12 октября. В целом по области обучением планируется охватить порядка 4000 человек.