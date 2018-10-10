В ДК Молодежи требуются гражданские служащие

ГККП «Дом культуры молодежи отдела культуры и развития языков акимата г. Уральска» объявляет конкурс на занятие вакантных должностей гражданских служащих. Требуются: 1.Артист ансамбля скрипачей /скрипка/ -0,5 ед; 2.Артист оркестра русских народных инструментов / ударные-0,5ст/ ; 3.Артист оркестра русских народных инструментов /баян -0,5ст/ 4.Руководитель кружка «Разговорный жанр и выразительное чтение» - 1 ед. /временно, на время декретного отпуска основного работника/; 5.Техник - оператор световой техники - 1ед. 6.Руководитель кружка «Домбыра»-0,5 ед. 7.Техник-сантехник - 1ед. 8.Рабочий сцены - 0,5 ед. Требования к кандидатам: высшее или среднее-профессиональное образование, техническое и профессиональное образование по группам специальностей «Искусство и культура» с опытом работы по данной профессии, умение работать в коллективе, пунктуальность. Перечень необходимых документов: 1.Заявление установленного образца об участии в конкурсе. 2.Удостоверение личности (копия). 3.Личный листок по учету кадров/ с точным адресом проживания и контактными телефонами/. 4.Документы об образовании и квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки ( оригиналы и копии, заверенные нотариально) . 5.Трудовая книжка (оригинал и копия нотариально заверенная). 6.Военный билет, 7.Адресная справка (оригинал), 8.Справка о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного правонарушения, 9. Документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (медкнижка с допуском на работу); 10.Фото -1 шт. (3х4). 11.Пенсионный договор (копия). Конкурс проводится на основе Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего. Документы, необходимые для участия в конкурсе, должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса по адресу: г. Уральск, ул: Карбышева 60. ДК Молодежи. Тел : отдела кадров 26-43-54, факс 8/7112/ 26-43-54. проезд автобусами:№ 3, 35, ост. «Экспресс»; №20,5, 22.