Медики возмущались тем, что вовремя не получают заработную плату и отпускные, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 10 октября,во дворе станции областной скорой помощи собралось около 50 медицинских работников. Выяснилось, что фельдшеры, водители и другие работники областной скорой медицинской помощи вовремя не получают зарплату.
- Почему во всех 49 медучреждениях все эти финансовые вопросы решаются вовремя? Мы же не магазин и не частная контора. У нас есть свой заранее запланированный бюджет. Вся проблема началась с задержки зарплаты. Если бы нам не задерживали зарплату, мы бы не стали весь этот разговор выносить. Каждый раз идет задержка зарплаты на две недели. На этот раз нам обещали до конца недели выдать всего лишь 25% от зарплаты. А еще через две недели нам возможно выдадут еще 25%. Водители на выходных приходят сюда и на свои деньги ремонтируют машины, покупают запчасти, - возмутилась фельдшер областной станции скорой помощи Наталья ДУСКАЛИЕВА.
Людей возмущает и то, что некоторые из них до сих пор не получили отпускные, хотя с законного трудового отпуска вышли пару месяцев назад.
Стоит отметить, что медики также возмутились тем, что на станции не хватает элементарных лекарств, таких как парацетамол и цефекон. А бригады скорой помощи не успевают обслуживать все население, так как остро ощущается нехватка кадров.
- Мы за шесть часов делаем по 14 вызовов. Это получается в час два вызова. На каждого больного мы уделяем по 30 минут. Это вместе с доездом. Хотя мы должны больше времени уделять. Мы должны померить давление, снять кардиограмму, померить температуру. А если это тяжелый больной? Население на нас ругается, а мы элементарно не успеваем. Было сокращение. Нам запрещают говорить о количестве бригад. Мы должны молчать, - рассказал фельдшер областной станции скорой помощи Василий КАЛИНКИН.
Успокоить работников станции прибыл руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ.
- Я вас всех прекрасно понимаю. Этот вопрос стоит на повестке дня. Сегодня-завтра вы получите все свои деньги, и отпускные, и больничные, и заработную плату, - заявил Канат ТОСЕКБАЕВ, пояснив, что идет дефицит финансирования. - С этого года службу скорой медицинской помощи финансирует Фонд обязательного медицинского страхования. Именно поэтому возникают такие проблемы. До сегодняшнего дня задержка заработной платы, дефицит финансирования есть. Проблема решается. А сегодня возникла такая проблема, что сумма поступила не полностью.
Стоит отметить, что это не первое возмущение на станции скорой помощи в этом году
. В июле на станции скорой помощи были сокращены 34 водителя. Тогда было сказано, что бригад в городе хватает, и сокращение было необходимым, поскольку бригады неотложной скорой помощи появились и в городских поликлиниках.
