В столице Индонезии Джакарте проходят Параазиатские игры среди спортсменов с ограниченным возможностями. В международных соревнованиях уже успел отличиться атырауский спортсмен Ержан Салимгереев, известный по прозвищу Мотиватор. По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, в заплыве на 100 метровую дистанцию в свободном стиле наш земляк Ержан Салимгереев одержал безоговорочную победу. - В категории S6 Ержан одолел расстояние в 1:12 секунды. Второе место досталось спортсмену из Китая, он пришел со счетом 1:14 секунд, третье место и результат в 1:15 секунд получил спортсмен из Филиппин. Таким образом, спортсмен привезет домой золотую медаль, - рассказали в пресс-службе облспорта. Отметим, что Ержан Салимгереев попробует свои силы еще в четырех заплывах.