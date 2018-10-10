Проект "Наставники" впервые стартовал в 2014 году в городе Алматы. Далее филиалы открылись в Астане, Караганде и в Павлодаре. Теперь проект стартовал и в Уральске. Основная идея нацелена на помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. - Основная цель проекта помочь детям раскрыть свой жизненный потенциал и сформировать умения и навыки самостоятельной жизни через общение со взрослыми волонтерами-наставниками. Наставник помогает ребенку поверить в себя и развить уверенность в собственных силах, способствует созданию условий, при которых появляется возможность лучше узнать себя, осознать цели жизни и научиться брать на себя ответственность. Ведь основная проблема детей в детских домах — недостаток внимания и слабая подготовленность к самостоятельной жизни после детского дома. Наставники — это взрослые люди, которые становятся надежными друзьями для детей из детского дома, делятся с ними опытом и знаниями, оказывают важную психологическую поддержку, - рассказала вице-президент фонда "Дара" Айнур АЙМУРЗИНА, Выяснилось, что прежде чем наставник начинает индивидуальное общение с ребенком, он обязательно проходит тренинги. Это психологическое тестирование, собеседование с психологом и обучение в школе наставников. Далее, непосредственно начинается общение с детьми. - Встречи наставников и детей сначала происходят внутри детского дома, а после сбора необходимых документов с органами опеки и детским домом подписывается «гостевой договор», и встречи могут проходить за пределами детского дома. Это очень важная часть, так как именно за пределами детского дома наставники имеют возможность помочь ребенку увидеть реальную жизнь и задуматься о необходимых навыках. Наставники не только посещают с детьми музеи, выставки, какие-то образовательные учреждения, но и элементарно учат совершать покупки в магазине, готовить полезные блюда, знакомят со своими профессиями, интересами, - рассказала Айнур АЙМУРЗИНА. Стоит отметить, что организаторы тесно сотрудничают с управлением образования ЗКО. - Прежде чем запустить проект мы согласовали с руководителем управления образования по ЗКО. Нам дали контакты детских домов Уральска. Мы встретились с руководством. Они нас поддержали. Теперь прежде чем познакомиться с детьми, хотим встретиться с воспитателями и попросить так же поддержку и помощь в организации, - заявила Айнур АЙМУРЗИНА. Также организаторы планируют встретиться с детьми и рассказать им о проекте. Стоит отметить, что в проекте могут участвовать дети в возрасте от 10 лет и выше. С детьми младше 10 лет наставничество не ведется, поскольку в силу возраста им очень сложно объяснить разницу между наставником, усыновителем или спонсором. Выяснилось, что в Уральске уже прошла первая встреча с кандидатами. На встречу пришли шесть человек и все они, по словам организаторов, успешно прошли собеседование. - В городе будет идти набор кандидатов в наставники. Желающих принять участие в нашем масштабном проекте просим связаться с нами, прийти на собеседование, пройти курсы и принять участие в судьбе маленьких граждан нашей страны. У нас даже есть такие случаи, когда наставник и ребенок настолько сближаются, что волонтер принимает решение усыновить подопечного и ребенок обретает семью. У нас было 12 таких случаев, - рассказали организаторы проекта. За подробной информацией обращаться по телефонам + 7 775 135 57 26, +7 705 590 07 56. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.