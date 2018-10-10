Видео было опубликовано в сети Instagram в паблике @atyrauoil. Молодой невестке, голова которой накрыта платком, видимо старшая из снох, помогают взобраться на ярко украшенный подъемный кран к самому балкону. Получается ли у новоиспеченной келин пролезть в застекленное окно не указывается. В комментариях пользователи социальных сетей распознали старый казахский обычай - если в семье в один день женятся сразу два сына, старшая невестка должна прийти в дом через дверь, младшая келин заходит через щель главного входа юрты, чтобы в доме был мир, счастье и благополучие. В современной трактовке для проникновения невесты в дом было выбрано окно. Таким образом, исходя из этого ролика, можно предположить, что сначала в дом вошла первая невеста, а вторую вводили уже через окно. 9SEwjGSQnyU