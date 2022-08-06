Фото Медета Медресова Трагедия произошла сегодня, 6 августа, около 20:00. На парковке городского парка и стадиона имени П.Атояна убили мужчину. По предварительной информации, его несколько раз ударили ножом, мужчина погиб до приезда скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. - Сегодня около 20:00 перед входом на стадион был обнаружен труп бизнесмена со множественными проникающими ножевыми ранениями. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Предполагаемые лица, которые совершили тяжкое преступление установлены, точнее одно лицо установлено. Проводятся мероприятия по установлению свидетеля и очевидцев преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, - рассказал начальник Абайского отдела полиции Самат Аисов. По предварительной информации, погибшему было 49 лет. Он известный в городе бизнесмен, владеющей несколькими кафе и ресторанами. Другие подробности выясняются.