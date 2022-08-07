Жестокое убийство произошло вечером 6 августа, передает "Мой ГОРОД". Средь бела дня в Уральске на парковке стадиона им.П.Атояна был убит мужчина. Как стало известно позже - 49-летний бизнесмен Еркин Мухангалиев. Неизвестный нанес ему множественные проникающие ножевые ранения. Мужчина погиб на месте происшествия. В полиции тогда сообщили, что подозреваемый установлен и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию. Между тем распространяется видео с камер наружного наблюдения, установленного над кафе "Рахат-Лукум". На видео попали двое бегущих мужчин, у одного из которых окровавленные руки. Как стало известно, на утра 7 августа подозреваемый еще не задержан. В городе усилены полицейские патрули, автомобили при въезде и выезде из Уральска проверяются.    