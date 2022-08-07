Дачники рискуют остаться без транспорта, передает портал "Мой ГОРОД".  Уральские дачники могут остаться без речного перевозчика Фото из архива "МГ" Уже много лет дачные маршруты на воде обслуживает компания ТОО "УралФлотСервис". В этом году теплоходы стали ходить поздно, только в начале июня. Тендер на два маршрута Набержная Урала- дачи "Барбастау" и Набережная Урала-"Учужный затон" выиграло ТОО "УралФлотСервис". Как говорят на предприятии, несмотря на позднее объявление госзакупок, проблемы остались прежние - невыполнение властями своих обязательств.
- В прошлом году мы так же выиграли тендер, работали с апреля по октябрь, а деньги получили только после вмешательства областного акимата 30 декабря 2021 года, то есть всё это время мы работали без денег. Солярку я брал в долг по одной цене, а отдавал потом долг по другой. В этом году мы не хотели участвовать в тендере, уже предвидя эти проблемы с оплатой. В мае к нам пришёл новый аким Уральска Миржан Сатканов, он поговорил с коллективом и коллектив пошёл навстречу. Уже 27 мая мы спустили теплоходы, провели ремонтные работы. Эти дни нам в итоге не посчитали, ну ладно, бог с ними. Мы отработали июнь, июль и вот уже август, а денег всё нет. Более того, у нас есть договор с ЖКХ о перевозке дачников, а договора о субсидировании нет. Я взял солярку в долг,  -рассказал тогда директор предприятия Алибек Джангазиев.
В акимате уверили, что "договорились" с руководством компании, но пока вопрос остается открытым.
- На одном теплоходе солярка уже на исходе, на нашем теплоходе горючего осталось всего дней на 10, - говорит помощник капитана теплохода "Арина" Андрей Кулаков.
Между тем, компания, у которой ТОО "УралФлотСервис" получило в долг солярку уже подготовил досудебную претензию на взыскание долга.
- Мы просто встанем. Люди не получают зарплату уже несколько месяцев, солярка на исходе, - сетует речной перевозчик.
Дачников такая ситуация возмущает.
- У нас дачи за Уралом, по воде добираемся за 15 минут, автобусы к нам не ходят. Таксисты берут по 3000 тенге в один конец и то, не все соглашаются ехать к нам по бездорожью, - говорят дачники. - Почему акимат не может решить эту проблему?! Мы что не люди?!
В акимате Уральска говорят, что постановление на признание речного транспорта социально-значимым находится на регистрации в министерстве юстиции РК. Такая регистрация означает признание речного транспорта - убыточным.
- В прошлом году по тем или иным причинам, наша недоработка или центрального органа, но такое постановление было зарегистрировано 28 декабря и только 30 или 31 декабря мы выплатили субсидии, - рассказал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.
По его совам, в этом году постановление отправили раньше, и в ближайшие две недели ожидают его подписания.
- Я уверяю и самих речников, и дачников, вопрос с выплатой будет решен. Субсидии будут выплачены, - заявил замакима.
Как выяснилось, субсидии ежегодно высчитываются и в этом году должны составить около 25 млн тенге.  