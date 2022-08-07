Дачники рискуют остаться без транспорта, передает портал "Мой ГОРОД".
Уже много лет дачные маршруты на воде обслуживает компания ТОО "УралФлотСервис". В этом году теплоходы стали ходить поздно, только в начале июня. Тендер на два маршрута Набержная Урала- дачи "Барбастау" и Набережная Урала-"Учужный затон" выиграло ТОО "УралФлотСервис".
Как говорят на предприятии, несмотря на позднее объявление госзакупок, проблемы остались прежние
- невыполнение властями своих обязательств.
- В прошлом году мы так же выиграли тендер, работали с апреля по октябрь, а деньги получили только после вмешательства областного акимата 30 декабря 2021 года, то есть всё это время мы работали без денег. Солярку я брал в долг по одной цене, а отдавал потом долг по другой. В этом году мы не хотели участвовать в тендере, уже предвидя эти проблемы с оплатой. В мае к нам пришёл новый аким Уральска Миржан Сатканов, он поговорил с коллективом и коллектив пошёл навстречу. Уже 27 мая мы спустили теплоходы, провели ремонтные работы. Эти дни нам в итоге не посчитали, ну ладно, бог с ними. Мы отработали июнь, июль и вот уже август, а денег всё нет. Более того, у нас есть договор с ЖКХ о перевозке дачников, а договора о субсидировании нет. Я взял солярку в долг, -рассказал тогда директор предприятия Алибек Джангазиев.
В акимате уверили, что "договорились" с руководством компании, но пока вопрос остается открытым.
- На одном теплоходе солярка уже на исходе, на нашем теплоходе горючего осталось всего дней на 10, - говорит помощник капитана теплохода "Арина" Андрей Кулаков.
Между тем, компания, у которой ТОО "УралФлотСервис" получило в долг солярку уже подготовил досудебную претензию на взыскание долга.
- Мы просто встанем. Люди не получают зарплату уже несколько месяцев, солярка на исходе, - сетует речной перевозчик.
Дачников такая ситуация возмущает.
- У нас дачи за Уралом, по воде добираемся за 15 минут, автобусы к нам не ходят. Таксисты берут по 3000 тенге в один конец и то, не все соглашаются ехать к нам по бездорожью, - говорят дачники. - Почему акимат не может решить эту проблему?! Мы что не люди?!
В акимате Уральска говорят, что постановление на признание речного транспорта социально-значимым находится на регистрации в министерстве юстиции РК. Такая регистрация означает признание речного транспорта - убыточным.
- В прошлом году по тем или иным причинам, наша недоработка или центрального органа, но такое постановление было зарегистрировано 28 декабря и только 30 или 31 декабря мы выплатили субсидии, - рассказал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.
По его совам, в этом году постановление отправили раньше, и в ближайшие две недели ожидают его подписания.
- Я уверяю и самих речников, и дачников, вопрос с выплатой будет решен. Субсидии будут выплачены, - заявил замакима.
Как выяснилось, субсидии ежегодно высчитываются и в этом году должны составить около 25 млн тенге.
