С бизнесменом жестоко расправились средь бела дня в Уральске, передает портал "Мой ГОРОД". Убийство бизнесмена в Уральске: полиция распространила ориентировку на двух подозреваемых Убийство бизнесмена 49-летнего Еркина Мухангалиева произошло вечером 6 августа на парковке стадиона имени П.Атояна. От множественных проникающих ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия. Несколько минут назад полиция распространила ориентировку на двух мужчин, предположительно, причастных к преступлению - Департаментом полиции Западно-Казахстанской области за совершение особо тяжкого преступления разыскиваются Кожантаев Руслан Фархатович 1991 года рождения и Амангельды Турлан Сырлыбайұлы 2001 года рождения, которые 6 августа 2022 года примерно в 19.55 часов возле зд.15 по ул. Исатая-Махамбета после совершения убийства скрылись с места преступления. В настоящий момент на розыск и задержание данных лиц брошены все силы и средства ДП ЗКО, сотрудниками полиции отрабатываются все места возможного местонахождения данных лиц. Ориентирован весь личный состав и приданные силы. Данное преступление стоит на особом ежедневном контроле у руководства ДП ЗКО. В случае если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт 102 или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется, - говорится в сообщении. Также появилось видео с места убийства.  