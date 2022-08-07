- С целью обеспечения полноты сбора материала и установления обстоятельств смерти людей выехала следственно-оперативная группа. Прибывший на место начальник департамента полиции Арыстангани Заппаров ход расследования взял на свой личный контроль. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщении ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях сообщалось, что в Алматы мужчина вернулся домой из командировки и обнаружил тела родных. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что тела 34-летней женщины и двоих её детей 2015 и 2020 годов рождения нашли в квартире одного из домов микрорайона Мамыр.В департаменте дополнили, что о развитии следствия «общественность будет проинформирована дополнительно».