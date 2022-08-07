За последнюю неделю один ребенок погиб и несколько получили увечья на площадках Уральска, передает портал "Мой ГОРОД".  Фаланги пальцев отрезало ребёнку на детской площадке в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА По информации пресс-службы акимата Уральска, если оборудование или инвентарь на детских игровых или спортивных площадках вышли из строя или сломались, уральцы могут обратиться в единый контакт-центр IKomek 109. Подать заявку можно несколькими способами: 1. Оставить сообщение на сайте центра (http://109.uralsk.kz/) (по возможности с фото) 2. Отправить запрос в Telegram-бот (желательно с фото) (https://t.me/uralsk109_bot) 3. Позвонить по номеру 109 (бесплатно). Обратите внимание, что запросы, полученные через Instagram, не регистрируются в программе. Отметим, что 27 июля футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика. От полученных травм Нурамир Есеналиев скончался в больнице. Также двум мальчикам на детских игровых площадках отрезало фаланги пальцев.