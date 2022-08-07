- Далее подсудимый связал руки, ноги и рот потерпевшего скотчем. Похитил с сейфа 2 084 196 тенге, золотые изделия стоимостью 12 472 632 тенге и мобильный телефон потерпевшего, - говорится в постановлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Мангистауского областного суда сообщили о рассмотрении дела о разбое, соединённом с насилием. Ограбление произошло в начале декабря прошлого года. Подсудимый с пособниками пробрались в ломбард, надев маски и медицинские перчатки. Мужчина ударил работника ломбарда так, что тот сразу потерял сознание.Суд поддержал позицию прокурора и приговорил мужчину к лишению свободы на 12 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.