– Если на начало года количество незастрахованных граждан составляло 90 898 человек, то на сегодняшний день – 84 517. В целом в разрезе Казахстана в нашем регионе зафиксировано наименьшее количество незастрахованных граждан. Лидируют по их количеству Курмангазинский, Исатайский районы и г. Атырау, – утверждает Байтолла Газизов.

– Важно совместно с депутатами в рамках законодательства рассмотреть все имеющиеся предложения по улучшению работы фонда обязательного социального медицинского страхования. Не должно быть нечеткости в вопросах тарифов или мониторинга. Некоторые медицинские организации, оказывающие услуги в рамках системы, не соблюдают прозрачность при выставлении цен. Это важно, за этим стоят зарплаты медицинских работников и цены на лекарства. Поэтому я поручаю усилить работу в этом направлении, – сказал Серик Шапкенов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным директора филиала фонда обязательного социального медицинского страхования по Атырауской области Байтоллы Газизова, на 1 июля 2022 года количество незастрахованных граждан по всей стране составляет 18,7%, по Атырауской области – 12,8%.По всей области за первое полугодие выявлено 22 021 нарушение договоров системы обязательного социального медицинского страхования на сумму 163 млн 15 тысяч 576 тенге. Глава региона отметил, что для устранения подобных случаев необходимо принять конкретные меры.В завершение глава региона отметил важность затронутых вопросов и поручил активизировать эффективность работы фонда.