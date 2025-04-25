Мужчина просил у прохожих одолжить телефон и оформлял микрозаймы на них.

Полицейские Абайского отдела задержали мужчину, которого подозревают в оформлении микрозаймов на чужие имена, сообщает Polisia.kz.

По версии следствия, злоумышленник под различными предлогами — чаще всего ссылаясь на необходимость срочно позвонить — просил у знакомых и случайных прохожих мобильные телефоны.

Получив доступ к смартфонам, он через установленные приложения микрокредитных организаций оформлял онлайн-займы на владельцев телефонов, а деньги переводил на свои счета.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка установили шесть подобных эпизодов. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 300 тысяч тенге.

Полиция напоминает: не передавайте свои мобильные телефоны незнакомым лицам и устанавливайте дополнительные меры защиты — PIN-коды, биометрию, запрет на оформление займов без подтверждения через СМС или мобильное приложение банка.

Ранее мы писали о том, что житель Уральска пошел на свидание и угодил в ловушку.