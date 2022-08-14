- Я не против, но нужно решить, возможно ли это и каких средств потребует. К тому же нужно будет вносить изменения в план развития города, - сказал аким ЗКО Гали Искалиев.

Фото из архива "МГ" На заседании Общественного совета области общественник Азамат Мусилов озвучил предложение жителей дач в районе Птицефабрики. Уже который год они просят построить им дорогу и наладить проезд общественного транспорта.Глава региона поручил акиму Уральска Миржану Сатканову заняться данным вопросом, но отметил, что вопрос серьёзный и потребует больших денежных средств. К тому же, помимо этих дач, вокруг Уральска немало других садоводческих товариществ, которые также хотят войти в состав города. Ранее аким ЗКО рассказал о судьбе бывшего локомотивного депо. Так, на общественном совете, который прошёл 11 августа, председатель общественного объединения «Ак Отау» Алтынай Искалиева задала вопрос касательно бывшего локомотивного депо. - На месте депо собираются строить рынок и ещё дома. Рынков в нашем городе достаточно. Почему на этом месте нельзя построить что-то другое? – спросила Алтынай Искалиева. Глава региона Гали Искалиев ответил, что там планируют строительство оптово-розничного центра, где будет порядка 500 торговых мест и инвестор планирует привести его в надлежащий вид. - Это будет современный рынок, думаю, он нужен нашему городу, - ответил аким. Согласно информации на официальной странице акимата ЗКО в Instagram, строительством самого крупного в регионе оптово-розничного центра «Станция Депо» занимается ТОО «Батыс Капитал Лимитед». - Центр располагает возможностями, как для розничной, так и для оптовой торговли на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Для торговли будут построены корпусы «Фуд Депо» и «Строй Депо», где расположатся «Зелёный базар», торговые секции, торговые корнеры, фудкорт, торгово-выставочная зона, офисные помещения, холодильники, разделочные помещения и многое другое, - говорится на странице в соцсетях. Центр планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. Кстати, в прошлом году в Уральске разразился скандалсвязанный с новым центром, а именно уральцев возмутило, что новый собственник едва не распилил символ депо - тепловоз.