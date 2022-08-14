- Я не против, но нужно решить, возможно ли это и каких средств потребует. К тому же нужно будет вносить изменения в план развития города, - сказал аким ЗКО Гали Искалиев.Глава региона поручил акиму Уральска Миржану Сатканову заняться данным вопросом, но отметил, что вопрос серьёзный и потребует больших денежных средств. К тому же, помимо этих дач, вокруг Уральска немало других садоводческих товариществ, которые также хотят войти в состав города. Ранее аким ЗКО рассказал о судьбе бывшего локомотивного депо. Так, на общественном совете, который прошёл 11 августа, председатель общественного объединения «Ак Отау» Алтынай Искалиева задала вопрос касательно бывшего локомотивного депо. - На месте депо собираются строить рынок и ещё дома. Рынков в нашем городе достаточно. Почему на этом месте нельзя построить что-то другое? – спросила Алтынай Искалиева. Глава региона Гали Искалиев ответил, что там планируют строительство оптово-розничного центра, где будет порядка 500 торговых мест и инвестор планирует привести его в надлежащий вид. - Это будет современный рынок, думаю, он нужен нашему городу, - ответил аким. Согласно информации на официальной странице акимата ЗКО в Instagram, строительством самого крупного в регионе оптово-розничного центра «Станция Депо» занимается ТОО «Батыс Капитал Лимитед». - Центр располагает возможностями, как для розничной, так и для оптовой торговли на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Для торговли будут построены корпусы «Фуд Депо» и «Строй Депо», где расположатся «Зелёный базар», торговые секции, торговые корнеры, фудкорт, торгово-выставочная зона, офисные помещения, холодильники, разделочные помещения и многое другое, - говорится на странице в соцсетях. Центр планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года. Кстати, в прошлом году в Уральске разразился скандалсвязанный с новым центром, а именно уральцев возмутило, что новый собственник едва не распилил символ депо - тепловоз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
От Астаны до Хьюстона: школьники РФМШ Астаны завоевали мировое признание в США
На соревнованиях приняли участие самые сильные юные инженеры из 66 стран мира. В категории FTC из 342 мировых сборных Казахстан представили...
Полицейский из Уральска получил медаль за спасение девушки
Старшина полиции получил медаль за мужество из рук президента Казахстана.
Оралда «Дәмхана жалға беремін» деп жұртты алдаған әйел ұсталды
Күдікті 165 мың теңгені қалтаға басып, хабар-ошарсыз кеткен.
Завод по переработке отработанного моторного масла хотят построить в ЗКО
Из него планируют делать дизельное топливо стандарта Евро-4.
Хуже, чем опоздать: почему нельзя приходить в гости раньше времени
Пунктуальность обычно считают добродетелью, но в правилах домашнего гостеприимства она может обернуться против вас. Рассказываем, почему ран...
Китайская компания будет строить ветровую станцию в Уральске
В общем партнеры из Китая инвестируют в ветровую электростанцию 21 миллиард тенге.
Шашлык по звёздам: какой знак зодиака готовит мясо лучше всех?
Выезд на природу в честь 7 мая может обернуться как гастрономическим триумфом, так и кулинарным фиаско. Астрологи выяснили, что успех праздн...
Казахстанцы экстренно снимают пенсионные излишки: апрельский спрос вырос на треть
Объем выплат на покупку жилья в апреле взлетел на 33% и составил 66,8 млрд тенге.
Пытались избавиться от кустов: нарколабораторию накрыли на западе Казахстана
В Мангистауской области полицейские обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию наркотиков.