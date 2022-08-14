- Для начальной школы положено, чтобы детей было не менее пяти, а у нас их четыре. Один – в первом классе и три –в третьем. Пришкольный ясли-сад посещают девять малышей. В села, например, такие как Успеновка, Жанаталап, где также нехватка учащихся в школах, мы приглашаем на переезд семьи из соседних районов – Шынгырлауского, Сырымского. Но там в школах обучение на казахском языке, и переехавшие семьи казахоязычные. В Карачаганаке же школа русскоязычная. Поэтому и сложности. Но мы не хотим закрывать школу. К тому же, она в хорошем состоянии, ремонт не требуется, - говорит главный специалист районного отдела образования.

Село Карачаганак, давшее название нефтегазоконденсатному месторождению, находится в 40 километрах от Аксая и входит в состав Жарсуатского сельского округа. Когда-то здесь бурлила жизнь, была больница, средняя школа. На сегодня в селе 70 дворов и проживает 164 человека. В основном это пенсионеры, молодых семей с детьми мало. Школа в Карачаганаке начальная (при ней ясли-сад). Дальше дети обучаются в школе села Жарсуат, что в девяти километрах от Карачаганака. При Жарсуатской школе есть интернат на 25 мест, где проживает 19 детей. Об этом рассказала главный специалист отдела образования Бурлинского района Лаура Маметанова. Она же объяснила ситуацию со школой.По её словам, сохранить школу в компетенции местных исполнительных органов. В настоящее время на имя акима ЗКО направлено обращение с просьбой оставить начальную школу в селе Карачаганак.