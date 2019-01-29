По словам акима Зачаганска, с 2018 года в селах, поселках и округах с численностью населения свыше двух тысяч человек внедрен собственный бюджет. Он складывается из трансфертов и налоговых отчислений. - В 2018 году доходная часть бюджета составила 462 млн тенге. На эти деньги в поселке появились 130 новых светоточек. Жители сами решают, на какие цели направить деньги. Мы рады, что этот проект работает, - отметил аким Зачаганска Адилбек Кадыров. На территории Зачаганска имеются 172 улицы протяженностью 167 км. В 2018 году проведен капитальный ремонт четырех из них. Крупный проект-ремонт дороги в микрорайоне Балауса. - Нижний слой асфальта на 3,5 километрах уже закончен. Также там появятся 6 километров тротуаров. Этот проект оценивается в сумму порядка 700 млн тенге, - отметил аким г. Уральска Мурат Мукаев. Жителей интересовал вопрос и ремонта других улиц в Зачаганске. - Очень много жалоб на состояние улицы Саратовской. В прошлом году там произвели текущий ремонт, насыпали старый асфальт. После дождей возле здания почты образовывается большая лужа. Она представляет большие неудобства для пенсионеров, - заявил председатель ПКСК «Геолог» Иван Иманкулов. Аким города заявил, что и этот вопрос обязательно будет решен. - Мы реализуем еще один проект по ремонту улиц в микрорайоне Сарытау на сумму в 1,3 млрд тенге. Имеется 15 готовых проектов по ремонту улиц в Зачаганске. Работа будет проводиться поэтапно, - сообщил Мурат Мукаев. Также жителей интересовали вопросы санитарной чистоты, работы общественного транспорта и благоустройства. Все они будут приняты во внимание при разработке планов на будущее.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.