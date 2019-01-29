Иллюстративное фото с сайта myslo.com По сообщению пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье. - 27 января около 21.00 в Атыраускую областную детскую больницу с многочисленными травмами был госпитализирован 4-летний мальчик. Врачи диагностировали у ребенка ушиб с кровоизлиянием головного мозга тяжелой степени, закрытые переломы плечевой и тазовой костей, - сообщили в пресс-службе облздрава. В настоящий момент состояние мальчика оценивается как стабильное, его перевели в отделение реанимации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.