Мужчина забрал у неё 100 тысяч тенге и телефон, передаёт Polisia.kz.

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Нападение произошло около часа ночи 15 июня. 28-летний мужчина познакомился с 29-летней девушкой на сайте знакомств. На первом «свидании» он угрожал потерпевшей ножом и нанёс телесные повреждения.

— Связав руки гражданки скотчем, забрал 100 тысяч тенге и принадлежащий ей телефон, после скрылся с места происшествия. Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого, — рассказали правоохранители.

Мужчина взят под стражу. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой».

