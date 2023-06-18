Мальчик упал с дерева и попал в реанимацию в Уральске

Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Instagram-паблике появилась информация о том, что ребёнок сломал себе шею после падения с дерева, с высоты примерно четвёртого этажа. Как утверждает автор, мальчик полез за мячом и сорвался вниз. Несчастный случай произошёл на глазах других детей.

– Весь район переживает за мальчика. Никто не знает, где его мама и как с ней связаться. Это очень страшно, ребёнок сломал шею и получил множество других травм, — пишет автор поста.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что ребёнок поступил в городскую многопрофильную больницу 18 июня в 21:36. Мальчика осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и реаниматолог. Ему сделали рентген костей черепа, шейного отдела позвоночника, органов грудной клетки и брюшной полости, костей таза. Далее в сопровождении реаниматолога ребёнок доставлен в областную детскую многопрофильную больницу.

Мальчик находится в отделении реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. В ведомстве отказались раскрывать диагнозы ребёнка, сославшись на врачебную тайну. Однако подчеркнули, что мальчик в сознании и чувствует себя лучше.

