Специалисты не внесли в проектно-сметную документацию застекление балконов, хотя по утверждению жильцов на презентации проекта витражные окна были, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам жильцов многоэтажки №104 на улица Самал (микрорайон №10), в презентации проекта дома был представлен балкон с витражными окнами. Однако в проектно-сметную документацию их не включили и дом сдали без окон. Жители переживают за безопасность своих детей.

— Застройщик — ТОО «Алтим». Помимо того, что квартиры мы получили спустя почти два года после окончания конкурса, стоило это большого труда. Витражных окон там не было, люки тоже отсутствовали. Есть много дефектов, которые ещё можно устранить. Дом всё ещё на гарантии, но почему-то никто не спешит с решением этих проблем. То есть в начале 2018 года по проекту дом был с витражными окнами, но в смету специалисты не внесли застекление балконов. Это ипотечное жильё, мы ещё 15-20 лет будем платить за него. Нам были обещаны горы, но как вы сами видите, окон всё ещё нет. Мы не раз обращались к властям, но ответов не дождались. Они только обещают, что заложат финансирование во второе полугодие и будут искать спонсоров. Пока никаких результатов нет. Застройщик отказывается устранять проблемы, потому что акимат принят дом у застройщика таким, какой он есть, — говорит жительница дома Назымгуль.

По словам женщины, за свой счёт поставить окна жители не могут — в доме проживают учителя, многодетные и молодые семьи, родители детей с инвалидностью. Всё, что остаётся жильцам — не пускать детей на балкон.

— Таких домов три в нашем районе и у них есть окна, а нам не сделали. Также у нас есть акт дефектов застройщика, он неправильно постелил линолеум, даже не покрасил балкон, кафель не положил. Мы об этом говорим, только застройщик говорит, что он банкрот. Другие дома строить деньги есть, а на нас деньги кончаются, — отмечают жители.

Заместитель акима города Асхат Кульбаев говорит, что в курсе проблемы и вопрос решается.

— Кроме того, что есть проблема с балконами, у жителей есть претензии по качеству строительства внутри дома. Был составлен дефектный акт, который был подписан жителями, подрядчиком и представителями акимата. Но компания «Алтим» до сих пор не выполнила свои обязательства по устранению. Отправлено письмо-претензия подрядчику об устранении нарушения. Если в течение месяца претензии не будут закрыты, то мы будем подавать исковое заявление в суд на признание подрядчика не добросовестным, — сказал Асхат Кульбаев.

Жителям остаётся лишь ждать помощи от властей, которые только направили претензию подрядчику.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.