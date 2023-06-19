Госуслуги по линии недвижимости временно недоступны в Казахстане

Услуги по недвижимости и земельному кадастру в Казахстане недоступны 19 июня.

В правительстве для граждан сообщили, что 19 июня временно недоступны все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра. Причина — объединение баз данных.

19 июня приостановлен приём документов на оказание услуг, в том числе прописка по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства.

Несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность Единого государственного кадастра недвижимости и сервисов.

