Он уже отбыл более половины назначенного судом срока.

В суде № 2 Акжайыкского района на открытом заседании рассмотрели ходатайство осуждённого об условно-досрочном освобождении. Осуждённый отбыл больше половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление. За это время он не нарушал установленные правила и обязанности. По месту жительства получил положительные характеристики от соседей и участкового инспектора полиции, что говорит о его исправлении.

Суд удовлетворил ходатайство и принял решение об условно-досрочном освобождении. Отмечается, что подобные заседания помогают людям лучше понимать закон, больше доверять судам и полиции и не допускать повторных нарушений. На процессе присутствовали подучётные службы пробации.