Иллюстративное фото из архива "МГ" Премьер-министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Стоит отметить, что во всех регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса по республике составляет 1,2, заполняемость инфекционных коек – 21%, реанимационных коек — 17%. В красную зону вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, в желтой зоне — Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Премьер-Министр поручил акимам регионов, находящихся в красной и желтой зонах, принять дополнительные меры по стабилизации ситуации и держать вопрос на особом контроле. Напомним, 8 ноября, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Согласно новому постановлению с 10 ноября по 23 ноября на территории области будут усилены карантинные меры. Так, по периметру въезд/выезд в городе Уральск и в районах области установят санитарные посты. Ношение масок на улице, в общественных местах, общественном транспорте стало обязательным за исключением детей до пяти лет и лиц, занимающихся спортом. Также ограничено передвижение людей с 23.00 до 6.00 за исключением сотрудников экстренных служб, местных исполнительных органов и работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.