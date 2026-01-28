Регион оказался среди пяти областей Казахстана, где в прошлом году открылись мечети.

По данным аналитиков Data Hub, в 2025 году в Казахстане ввели в эксплуатацию 20 мечетей. Это на 54% больше, чем годом ранее. В последний раз более высокий показатель фиксировался в 2015 году, когда было построено 24 мечети.

В целом в последние годы заметно оживление строительства мечетей. Так, средний показатель за 2021–2025 годы составил 17,4 мечети в год — почти вдвое больше, чем в предыдущий пятилетний период, когда вводилось в среднем 8,8 объекта.

В 2025 году общий объём затрат на строительство мечетей вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 12,6 миллиарда тенге. Тем не менее это не рекорд. Например, в 2022 году этот показатель составил 118,8 миллиарда тенге. Почти вся сумма пришлась на Астану, где была открыта главная городская мечеть, крупнейшая в Центральной Азии.

В 2025 году лидером по числу новых мечетей и объёму затрат стала Кызылординская область. Здесь ввели в эксплуатацию 11 мечетей общей стоимостью 9,7 миллиарда тенге. Регион удерживает первое место уже второй год подряд, хотя до 2021 года строительство мечетей здесь практически не велось. Кроме Кызылординской области, в 2025 году мечети также вводились в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Акмолинской областях.