Фото с "золотой" ценой на клубнику выложил один из пользователей социальной сети Facebook. Купить сочную спелую ягоду по заоблачной стоимости можно в одном из супермаркетов крупной сети. Как предположили комментаторы фото, цена такая, скорее всего, предназначена для иностранцев, которые очень часто производят покупки в этом гастрономе. - 10 000 тенге ещё и 80 тенге добавили. Видимо, клубника позолоченная 16 карат, а 80 тенге за посуду, наверное, - шутят атыраусцы. Но находятся те, кто считает, что такая стоимость вполне оправданная для этого времени года. По словам местных жителей, летом клубнику в Атырау можно купить по 2500-3000 тенге за кг, так что стоит удивляться, что зимой сладкую ягоду в нефтяной столице продают в три раза дороже. Как говорится, не сезон. "Золотые" ценники на овощи и фрукты в Казахстане далеко не редкость. Так, ровно год назад в алматинском элитном гастрономе продавали помидоры стоимостью 10 тысяч тенге за кг. Томаты черри сорта «Сладкий сон» привозили в Алматы из Испании. По словам продавцов, ягоды были выращены без ГМО и химических удобрений.