Виктория Минина / Фото informburo.kz О смерти девочки сообщили родные Виктории Мининой. Месяцем ранее врачи поставили ей неутешительный диагноз - смерть мозга. Бабушка Вики Анжелика Насирова на протяжении всего этого времени пыталась ухватиться за малейшую возможность вернуть Вику к жизни, но всё оказалось тщетно. Девочка скончалась, так и не приходя в сознание, вечером 21 ноября. Трагический случай с шестилетней Викой из Актау произошёл в конце августа 2016 года. Девочку похитили и изнасиловали. Её нашли в тяжёлом состоянии в районе дачного массива. Девочку сперва лечили врачи из Актау. Позже её транспортировали в Астану. В столице пострадавшую осмотрел российский профессор Сергей Царенко. Журналистам он сообщал, что диагноз "смерть мозга" в современной медицине давно приравнивается к смерти человека. Однако отключать девочку от аппарата не стали, так как это противоречит законодательству Казахстана. Подозреваемого в совершении изнасилования шестилетней Вики полицейские задержали. Сейчас он находится под арестом. Сообщается, что мужчина дал признательные показания. По словам родственников девочки, задержанный находится на учёте в психбольнице.