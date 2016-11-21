Кадр с видеокамеры перед нападением на оружейный магазин Как рассказали в пресс-службе Актюбинского областного суда, 7 непосредственных участников кровавого воскресенья просили суд не назначать им пожизненного лишения свободы. Именно такое наказание запросило для них гособвинение. Еще двоим участникам теракта Жубанову А.Ж. и Абрахманову А.А. грозит по 25 по 22 года соответственно. Они также раскаялись и считают, что заслуживают меньших сроков. Подсудимые, обвиняемые в недонесении о преступлении и в укрывательстве, и вовсе просят суд не лишать их свободы. А один из предполагаемых преступников Гацаев Р.М. считает, что его необходимо оправдать. Сегодня судья удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора по делу намечено на 28 ноября. Где именно будут озвучивать вердикт 29-ти обвиняемым - в следственном изоляторе или в здании специализированного суда – пока не известно.