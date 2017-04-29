Он вместе с новым кораблем «Маңғыстау» отправится на Каспийское море, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». ponton2 Сегодня, 29 апреля, на площадку Уральского завода «Зенит» привезли понтон. - Сегодня будем спускать его на воду. Он нужен для прохождения кораблей на мелководье, - рассказал начальник транспортного цеха Юрий ПРЕСНЯКОВ. По словам директора АО «Уральский завод «Зенит» Вячеслава ВАЛИЕВА, это первый понтон, построенный на заводе. - Строили его 5 месяцев. Весит он 100 тонн. Поднимает вес до 250 тонн. В следующую субботу спустим еще один понтон, и они вместе с кораблем «Маңғыстау» отправятся в Каспийское море, - отметил Вячеслав ВАЛИЕВ. Напомним, 27 апреля на воду спустили новый ракетно-артиллерийский корабль «Маңғыстау» водоизмещением 250 тонн, построенный по госзаказу для военно-морских сил РК. ponton1 ponton Фото Медета МЕДРЕСОВА