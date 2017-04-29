Прокуратура Актюбинской области совместно с ДКНБ проводят досудебное производство в отношении сотрудников полиции по факту превышения должностных полномочий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Установлено, что, замначальника вместе с сотрудниками вымогали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности лиц, которые осуществляли реализацию рыбной продукции, ограниченной в обороте.

По данным прокуроров, изъятую продукцию они реализовывали другим лицам.

26 апреля после получения 70 000 тенге управлением специальных прокуроров, совместно с ДКНБ Актюбинской области задержан заместитель начальника УБОП ДВД области Давлетов А.А.

В тот же день Давлетов признан подозреваемым по ст.362 ч.4 п.3 УК и водворен в изолятор временного содержания.

"Расследование по делу продолжается, материалы в отношении него направлены в суд для решения вопроса о санкционировании меры пресечения в виде ареста", - отметили в надзорном органе.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Аскар АКТЛЕУОВ