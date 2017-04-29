Открытие площадки состоялось сегодня, 29 апреля, в 12.00 часов в посёлке Зачаганск, по улице 25 Чапаевской дивизии, 3. Как рассказали волонтёры, детская площадка обошлась в 680 тысяч тенге. - Такого рода благотворительную акцию мы решили провести впервые. Первым делом пошли в городской акимат, просмотрели список адресов благоустройства дворовых территорий на этот год. Потом объехали разбитые дворы нашего города. Взгляд остановился именно на этом дворе, - рассказали волонтёры. - Эта пятиэтажка окружена частным сектором, во дворе не было площадки. Собирали деньги в течение трёх месяцев, сбор закончили в феврале. Мы ходили по организациям Уральска, таким образом удалось собрать где-то 300 тысяч тенге. С жителей данного дома около 40 тысяч тенге. Остальные денежные средства нам удалось собрать благодаря жителям Уральска, Аксая и даже Москвы. По словам местных жителей, они благодарны таким активистам города. - Мы, конечно, своими силами никогда не набрали бы столько денег. А теперь вот и площадка для детей есть, и двор ухоженный. Приятно в окно смотреть. И не нужно искать места, где поиграть с детьми. Это радует всех жителей нашего дома. Побольше бы таких акции в нашем городе, - рассказала жительница дома по имени Сания. Детскую площадку соорудили местные производители. Жители данного дома подготовили полностью дворовую территорию, облагородили ее, расчистили от мусора и рассадили саженцы.