Сегодня, 29 апреля, аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ побывал на нескольких объектах, где проводится ремонт дорог. - У нас четыре объекта – по улицам Азербайджанской Урдинской, Деповской и Жангирхана с ремонтом моста через Чаган. По улице Азербайджанская предусмотрен капитальный ремонт. Снимаем полностью покрытие, затем будет ПГС, щебень и два слоя асфальтобетона. На данной улице предусмотрен водосток. Проектным решением предусмотрено уширить дорогу до 9 метров, бордюр, с двух сторон лотки, и тротуары по полтора метра. Общее покрытие асфальтобетоном - 20 тысяч квадратных метров. Это порядка 6 тонн асфальтобетона, 1200 метров бордюрного камня, - рассказал руководитель проекта ТОО «Аксайбизнесстрой» Владимир ЯРЦЕВ. Всего в этом году в Уральске планируется отремонтировать порядка 72 км автодорог на сумму 9 млрд тенге.