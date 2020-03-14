Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, с 11 по 13 марта в области проходило ОПМ "Большегруз". В первый же день в отношении 47 водителей были составлены административные протоколы. – В основном люди ездили без прохождения технического осмотра, нарушали правила маневрирования, разговаривали по телефону во время езды, нарушали требования дорожных знаков, загрязняли проезжую часть. Были и такие водители, которые ездили без водительсокго удостоверения. Еще 11 водителей привлечены к административной ответственности за езду без пристегнутых ремней безопасности, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Стоит отметить, что в ОПМ также приняли участие сотрудники департамента экологии и инспекции по контролю транспорта.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.