Аким ЗКО Гали Искалиев разместил пост в Facebook, в котором призывает западноказахстанцев не посещать кинотеатры и мыть руки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Гали Искалиев сообщил, что в целях обеспечения охраны здоровья жителей области было проведено совещание штаба оперативного реагирования, по результатам которого выработаны рекомендации.
- Необходимо воздержаться от поездок в страны и регионы, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19). По прибытию в страну следует сообщать в территориальные медицинские учреждения информацию о странах и датах пребывания зарубежом, и в обязательном порядке заполнить санитарную (карантинную) анкету, - написал Гали Искалиев.
Также аким ЗКО дал несколько советов жителям области:
- Соблюдать правила личной гигиены (частое мытье рук с использованием мыла, дезинфицирующих и спиртосодержащих средств, а также использования медицинских масок в закрытых помещениях и в местах большого скопления людей);
- Необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей (кинотеатры, развлекательные и торговые центры, спортивные и фитнес центры, места общественного питания, мечети, церкви, ЦОНы, авто и железнодорожные вокзалы и т.д.);
- В предверии национальных праздников Көрісу айт и Наурыз мейрамы, рекомендуется воздержаться от участия в массовых мероприятиях, а также в мероприятиях частного характера (свадебные, торжественные, юбилейные и т.д.) с переносом их на более поздний срок;
- При появлении первых симптомов ОРВИ (насморк, температура) нужно незамедлительно позвонить на 103, в целях предотвращения самостоятельного посещения медицинского учреждения;
- Работодателям независимо от форм собственности нужно создать усиленный санитарно-дезинфекционный режим и обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средствами, антисептиками и мылом;
- Работодателям рекомендуется рассмотреть вопрос предоставления гибкого графика работы или оплачиваемого отпуска сотрудникам (для одного из родителей) у которых есть маленькие дети школьного и дошкольного возраста;
- Всем перевозчикам обеспечить обязательную дезинфекцию общественного транспорта по прибытию на конечную остановку маршрута.
- Также хочу довести до жителей области, что ситуация по продовольственным товарам первой необходимости находится на особом контроле. Дефицита по основным видам продуктов питания в супермаркетах и торговых рынках нет. В случае обнаружения необоснованного роста цен, следует обращаться в call-центр по номеру 109. Дорогие жители области! Прошу не поддаваться информационным выбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации! Всю достоверную информацию Вы можете получить на официальном сайте и на страницах социальных сетей Министерства здравоохранения и Комитета контроля качества товаров и услуг Министерства здравоохранения, - написал далее аким ЗКО.
В случае возникновения вопросов, рекомендуется звонить в сall-центр по круглосуточному номеру 1406, заключил Гали Искалиев.
Напомним, 13 марта министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о первых случаях
заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Казахстане. Заболевшими оказались двое казахстанцев, мужчина и женщина, прибывшие из Германии в Алматы. Сейчас они находятся в инфекционном стационаре. Позже стало известно, что коронавирус также выявили у женщины
, прибывшей в Нур-Султан из Милана, и у казахстанца, который находится в Германии.
