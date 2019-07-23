В стране заключено 565 договоров на сумму 1,29 трлн тенге. Наибольшее их количество приходится на образовательные проекты, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По проектам государственно-частного партнёрства государство возместит инвесторам 1,1 трлн тенге затрат. Об этом в ходе пресс-конференции на тему: "Развитие государственно-частного партнёрства" сообщил вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев. В целом на 1 июля в стране заключено 565 договоров на сумму 1,29 трлн тенге, из которых девять республиканских (907 млрд тенге), и местных 556 (400 млрд). По всем им государство возместит 1,1 трлн тенге затрат, то есть почти один к одному. – Изначально стояла задача привлечь инвесторов на те направления, ответственность по которым была за государством. Поэтому были проекты, которые для инвесторов не совсем привлекательные. Казахстан должен был гарантировать возвратность и минимизировать риски для инвесторов. Исходя из этих обязательств, у нас сформировалось такое количество проектов, но начиная с начала этого года министерство начало переходить от количества к качеству и сделало разбивку по трём категориям, – сказал Мади Такиев. В структуре наибольшее количество приходится на образовательные проекты – 276 договоров, по линии здравоохранения – 114, жилищно-коммунального хозяйства – 65 договоров, культуры и спорта – 49 договоров. – В сфере образования в основном детские сады. И если посмотреть объективно, посредством механизма ГЧП за четыре года закрыта острая потребность в дошкольных учреждениях практически по всей республике. Сегодня через механизм ГЧП работают уже 219 детских садов на 29,5 тысячи мест, – рассказал он. Он добавил, что в рамках этой работы планируют построить одно общежитие для студентов в Карагандинской, два в Западно-Казахстанской и три в Северо-Казахстанской областях. Среди республиканских проектов, то по словам заместителя председателя правления АО "Казахстанский центр ГЧП" МНЭ РК Айдоса Кобетова, самым крупным является Большая алматинская кольцевой автодорога (БАКАД) – расходы на капитальные затраты этого проекта равняются 154 млрд, а общая стоимость – 512 млрд тенге. На втором месте находится проект по доступу к интернету в сёлах – стоимостью в 200 млрд тенге. -На сегодняшний день проект находится на стадии финансового закрытия. С мая месяца начаты определённые строительные работы. В принципе, проект реализуется по графику. Есть проект широкополосного доступа к интернету, задача проекта – сделать доступ к интернету в населённых пунктах, где население до 500 человек. Стоимость – более 200 млрд тенге, также реализуется по графику, – отметил Айдос Кобетов. На пресс-конференции отметили, что все контракты заключены в тенге. При этом в проекте БАКАД имеются валютные риски, и в контракте прописан механизм, по которому при значительной волатильности тенге государство возмещает инвестору затраты в тенге. -Эти деньги будут браться из бюджета. В самом контракте идёт механизм поэтапного увеличения стоимости исходя из инфляции, но это не повлияет на кардинальное увеличение стоимости проезда, – подчеркнул вице-министр МНЭ РК Мади Такиев. Также Айдос Кобетов отметил проект Kundelik.kz, который ориентирован непосредственно на получение прибыли с рынка, а не с помощью возмещения расходов государством. Он оценивается в пять млрд тенге с охватом пяти млн участников по всей стране. -Самое интересное проект ориентирован непосредственно на зарабатывание с рынка. За счёт таргетированной рекламы той аудитории, которая будет смотреть на эту социальную площадку, проект зарабатывает и в принципе покрывает все свои расходы, – добавил он.