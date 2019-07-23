Случай произошел в поселке Дарьинск, района Байтерек . Неизвестный из салона автомобиля «ИЖ-2126» похитил снасти для ловли рыбы, которые принадлежали 68-летнему жителю поселка. – С помощью камер видеонаблюдения «Безопасный двор» «по горячим следам» сотрудниками полиции установлен 16-летний подросток, который подозревается в совершении этого преступления. По данному факту Приуральным отделом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК "Кража". Стоит отметить, что в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства ТОО «Элайтс» было разработано интеллектуальное программное обеспечение «Сункарсмартсити». Данная система разработана в городе Уральск и внедрена в районе Бәйтерек. Уже впервые дни работы системы, были раскрыты три преступления, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Стоит отметить, что в районе с помощью камер видеонаблюдения раскрыты восемь преступлений, в том числе одно убийство. – В настоящее время установлено 243 камеры видеонаблюдения в таких населённых пунктах как поселки Кушум, Большой Чаган, Дарьинск, Асан, Мичурино, Байтерек, Калининское с выводом в участковые пункты полиции ОП района Байтерек. Все 243 камеры находятся в единой замещённой системе "Сункарсмартсити". Система ведёт видеонаблюдение в круглосуточном режиме семь дней в неделю, - дополнили полицейские. Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО