25 мая в день открытых дверей уральцев принимал аким г.Уральска Мурат Мукаев, а также руководители городских отделов, правоохранительных органов и других служб. Люди приходили с самыми разными вопросами, но больше всего уральцев волновали вопросы жилья, получение квартир по госпрограммам, получение социальной помощи а также выделение земельных участков по ИЖС. — На очереди на получение земельного участка стоим с 2006 года. Вот сегодня пришла, чтобы узнать, когда начнут выдавать участки под строительство, — рассказали жительница Уральска Ирина. Между тем, как стало известно, на приеме в этот день побывали 137 человек. Из них 71 человек смогли задать свои вопросы лично акиму города. Остальные 66 жителей обратились к руководителям городских отделов, правоохранительных органов и других служб. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.