Иллюстративное фото из архива "МГ" - В прошлом году случай материнской смертности у нас был 1, за 9 месяцев 2020 года -14, - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Нурлан Кожин. – 9 женщин скончались из-за ковидной пневмонии, 3 - от экстрогенетальных патологий и 2 от акушерских патологий. По всем случаям проводились консилиумы с участием профессоров университета, консультации посредством телемедицины республиканских специалистов. Почти все женщины умерли в областном центре, в медучреждении 3-го уровня, только одна в Шалкаре. По всем случаям провели экспертизу, у всех были тяжелые диагнозы, смерть непредотвратимой. У жительницы Шалкара смерть не связана с ковидом, на 11-е сутки после родов у нее произошел криз, умерла пациентка от тромбоэмболии. В облздраве говорят, что беременные поздно обращаются к врачам, не консультируются, медработники недооценивают тяжесть их состояния, все это приводит к плачевным результатам. Половина из умерших женщин - жительницы Шалкарского, Алгинского, Темирского, Хромтауского районов. - Мы разработали план по оказанию помощи беременным, в районы выезжают акушеры-гинекологи из областного центра, на 21 млн тенге закупили оборудование для диагностики и лечения женщин, часть из них для районов, - сказал Нурлан Кожин. Тем временем в октябре в Актобе после кесарева сечения умерла еще одна женщина. У нее была запущенная опухоль пищевода, спасти ее было невозможно. Ребенок родился здоровым.