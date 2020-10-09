Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в период с 5 по 27 сентября 50-летняя женщина тайно похищала продукты питания из магазина "Универсам", который расположен в микрорайоне Кунаева. Сумма ущерба составила 500 тысяч тенге. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.