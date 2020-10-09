- Проблема обеспечения скота кормами является актуальной в нашем районе. Для решения этой проблемы дополнительно привозят фураж из Шынгырлау, Сырымского, Жанибекского, Таскалинского, Байтерекского районов по приемлемым ценам, - пояснил Аким Казталовского района Альберт Есалиев. Что касается животноводства в настоящее время произведено 5687,5 тонны мяса , 16 273 тонны молока, 1737,2 тысячи штук яиц. Количество племенных хозяйств в районе достигло 41, в 2019 их было всего 33. - По кредитным программам крестьянским хозяйствам и жителям района было выдано кредитов на сумму 378 млн 300 тысяч тенге. В этом году садоводческими хозяйствами на 7 га было посажено 584 яблонь.Кроме того, в селе Караоба на 2,8 га земли засажены бахчевыми культурами, производительностью в 7,5 тонн продукции, которая предлагается населению по низким ценам. Так же в данном селе на 85 га засевается озимая пшеница, - рассказал глава района. Несмотря на сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, населению было продано 5800 кур, гусей и уток по доступным ценам. Всего в районе зарегистрировано 1363 малых предприятий, из которых в действующими являются 1319. В начале года на развитие бизнеса запланировано 12 проектов на сумму в 1 млрд 883 млн тенге. Для привлечения инвестиций в район разработана инвестиционная карта района. В карту включено 307 инвестиционных объектов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.