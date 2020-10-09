При археологических раскопках, проведенных специалистами историко-краеведческого музея Атырауской области на 3 курганах, расположенных в селе Миялы Кызылкогинского района, были обнаружены останки древнего человека. По мнению специалистов, это важнейшая археологическая находка, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил уникальность исторической находки, которая была найдена впервые на территории Казахстана. Глава региона посетил историко-краеведческий музей Атырауской области и ознакомился с находкой археологов останков древнего человека. По мнению экспертов, останки в железном облачении принадлежали мужчине ростом в 175 см. Место погребения составило 2 м 40 см в длину и 80 см в ширину. Рядом с останками также был найден меч длиной в 1 метр, наконечники стрел и защитный щит, патера, конное снаряжение и многие другие артефакты. Исследования проводились под руководством Крыма Алтынбекова, международного реставратора, руководителя научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым». По его словам, подобная историческая ценность - большая редкость. - Найденный древний экспонат можно назвать «железным человеком». Потому как его скелет был в железном облачении. Вполне возможно, что он был воином. Что нас удивило, так это то, что железное облачение не было украдено. Такие вещи очень редко остаются неограбленными в течение тысячи лет. Подобной исторической ценности на территории Казахстана еще не было найдено, - сказал Крым Алтынбеков. На исследование ценной исторической находки может уйти еще несколько лет. Детекторы рентгеновского излучения и металла обнаружили изделия из золота, серебра, железа и костей. По результатам антропологического и ДНК-исследования планируется работы по восстановлению черепа и останков. - Мы еще чистим, подготавливаем для каждого экспоната отдельную методику и готовим ее к анализу. Это занимает много времени. На основе окаменелостей можно много что обнаружить. Эта уникальная находка по праву стала гордостью не только для Атырау, но и всего Казахстана, - сказал Крым Алтынбеков. В свою очередь, заместитель акима области Бакытгуль Хаменова отметила, что открытие подобных исторических ценностей важно для национального достояния страны и будущих поколений. - Сегодня мы стали свидетелями исторического события, положительного результата археологических раскопок инициированных Министерством культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке Акимата Атырауской области в рамках программной статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи». Данная историческая находка является ценной и уникальной для национального достояния нашей страны и будущих поколений. Акимат Атырауской области будет работать над тем, чтобы такие артефакты, имеющие многовековую историю, были доведены до международного научного уровня, - сказала Бакытгуль Хаменова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.