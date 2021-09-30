6 971 медицинский работник;

12 905 педагогов;

869 полицейских;

4 413 студентов;

956 сотрудников закрытых учреждений;

2 884 сотрудников правоохранительных органов;

2 481 госслужащих;

16 943 людей с хроническими заболеваниями;

136 741 местный житель.

Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, накануне на фармацевтический склад региона доставили 15 850 доз второго компонента вакцины "Спутник V". Привиться им жители смогут уже сегодня, 30 сентября по месту получения первого компонента. Отметим, что с первого февраля в регион доставлено 239 600 доз второго компонента вакцин "Спутник V", QazVac, Vero Cell, Hayat-Vax, Корона-Вак с сертификатами. Ими вакцинированы 185 163 человека: